Слуцкий разрывает голландское телевидение, Чупо-Мотинг запорол момент века

? | Leonid Slutskiy noemt Serdar G?z?b?y?k 'de slechtste scheidsrechter van de wereld'.



"Hij denkt dat hij God is."#vitpsvhttps://t.co/zmDUhpmGCW pic.twitter.com/C64oGJ0anA — FOX Sports (@FOXSportsnl) April 7, 2019

неплохо мы заглянули на матч «Витесса»!) что случилось после этой речи - смотрите тут: https://t.co/cPYSTZdak8 pic.twitter.com/oFz0k8PWyi — ZhuraWell (@TimZhur) April 7, 2019

Is this the worst miss of all time? ?



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else ? pic.twitter.com/zSudeXAl1b — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 7, 2019

Российский наставник «Витесса» страшно недоволен одним из арбитров Эредвизи, из-за чего сорвался на целую тираду. На матч ФНЛ пришло 25 тысяч зрителей, а Грасия, проваливший с «Рубином», покоряет кубок Англии. О главном за прошедшие суткиВ матче 29 тура голландского чемпионата в гости к обрусевшему «Витессу» приехал грозный «ПСВ», один из претендентов на чемпионство. Команда Слуцкого была на уровне и могла победить. «Витесс» трижды вёл в счете, но всё равно отыгрался. Два мяча «ПСВ» забил с пенальти. Второй назначили уже в компенсированное ко второму тайму время.В итоге на последних минутах встречи «Витесс» упустил победу. Слуцкий пошёл давать интервью – и пошёл вразнос.- Арбитр (Сердар Гезюбююк) не пересматривал этот момент [назначения пенальти]. Он не использовал VAR. Знаете, мне кажется, все дело в личной неприязни. В третий раз подряд он допускает ту же ошибку (Слуцкий критиковал этого же арбитра после встречи с «ПСВ» ещё в ноябре).В каждом матче в Эредивизи я ни разу не думал о работе судей, – продолжил тренер. – Судейство топ-уровня, на уровне Лиги чемпионов. Все судьи открыты, очень дружелюбны, улыбаются, шутят, пожимают руку.Он ни разу не поздоровался, ни разу не попрощался, ни разу не пожал руку, ни разу не ответил ни на один мой вопрос, который я ему задавал – в том числе, почему он не использовал видеоповтор при первом голе.Он слишком высокомерный, слишком эгоистичный. Он бог, и все болельщики, 21 тысяча, пришли, чтобы полюбоваться на его игру. Но это не его игра! Он как официант. Он должен быть рядом с игрой, потому что он просто судья.Самые важные люди здесь – игроки. Он же думает, что главный он. За 10 месяцев в Голландии я ни разу не видел такого человека – ни пожать руку, ни поздороваться, ни попрощаться.Он никогда не ошибается, никогда не объясняет свои ошибки или другие решения. Очень высокомерный, очень эгоистичный и худший судья в мире, которого я видел за всю свою жизнь, - сказал Слуцкий.Если вы думаете, что это всё, то нет. Российский тренер не успокоился и на пресс-конференции- Тяжело играть против 12 игроков. Обычно мистер Гезюбююк играет за наших соперников. Этот судья – очень серьезная проблема для нас. Допускает ключевые ошибки в третьем матче подряд против нас. Он думает, что никогда не ошибается, но он всегда ошибается не в нашу пользу.Я очень зол, потому что это не в первый раз! Это третий раз за сезон. И мы вежливо просили Королевский союз футбола Нидерландов не использовать этого судью в наших матчах, потому что, возможно, ему не нравлюсь я или еще кто-то в нашей команде, - закончил Леонид Викторович.Этой ничьей «Витесс» здорово помог «Аяксу». Теперь именно он лидирует в чемпионате. Из-за потери очков «ПСВ» позволил себя догнать, а дальше четвертьфиналист Лиги Чемпионов оказался выше по дополнительным показателям.На «Волгоград-Арену» ходят достаточно зрителей почти каждый тур, но такие цифры, несмотря на классный стадион, построенный к Чемпионату мира, всё же редкость. Стоит отметить, что «Ротор» в данном случае действовали не совсем честно – в клубе заранее хотели победить рекорд ФНЛ по посещаемости («Нижний Новгород» – «Авангард» прошлым летом собрал 31369 зрителей), поэтому снизили стоимость билетов до минимальной (сто рублей).Но с точки зрения антуража матч выглядел удивительно. Особенно, если учесть, что между собой играли 10-я и 15-я команды лиги.Матч получился не очень зрелищным, был забит только один мяч, но хозяева сумели порадовать своих болельщиков победой.Сразу и не скажешь, что Волгоград. Чистая Исландия!«ПСЖ» в минувшей игре против «Страсбура» мог оформлять чемпионское звание, но к удивлению болельщиков парижан этого не случилось. У противника здорово играл голкипер, свои игроки обороны проворонили два мяча, а ещё исторический промах устроил Чупо-Мотинг. Игрок не смог забить с линии ворот.Мотинг правша. Может быть, ему было страшно неудобно заканчивать левой, а правой он не дотянулся? Так мяч и летел в ворота, мог бы просто его не трогать. Вообще, каким-то образом оправдывать эту ситуацию нелепо. Хотя сам футболист пытается:- Сначала я подумал, что Нкунку даст мне пас. Но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч. Потом я сомневался: трогать мне мяч или нет, я спросил себя: «Не в офсайде ли я?». Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился о штангу.Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдет в ворота без моего участия. Я прошу прощения за это, но нам нужно продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой.Возглавляемый испанским тренером Грасией, которого мы помнил по ужасной эпохе казанского «Рубина», «Уотфорд» плетётся в середине таблицы АПЛ, но разрывает в Кубке.Казалось, в полуфинале путь «шершней» точно закончится. К 79-й минуте матча с «Вулверхэмптоном» «Уотфорд» горел 0:2. Но Грасия принял ключевое решение – выпустил на поле Деулофеу. Через 13 минут он оформил такой мяч:Второй гол «шершни» забили пенальти – отличился штатный палач Трой Дини. Ну а дальше дополнительное время. И тут на сцену вновь вышел ДеулофеуТеперь Грасии предстоит тягаться на «Уэмбли» с Гвардиолой. С таким джокером – почему бы и не вывезти?