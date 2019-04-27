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Бернли
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Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 36 14
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Голкипер "Ливерпуля" Алиссон повторил рекорд Пепе Рейны в АПЛ

Игра 36-го тура АПЛ с "Хаддерсфилдом" стала для голкипера "Ливерпуля" Алиссона 20-м сухим матчем в сезоне АПЛ (5:0).

Это лучший показатель в истории клуба наравне с двумя сезонами Пепе Рейны. Испанский вратарь, выступая за "красных", провёл 20 сухих матчей в сезонах-2005/06 и 2008/09.



Абсолютный рекорд лиги принадлежит Петру Чеху. В сезоне-2004/05 он отыграл на ноль 24 матча, будучи голкипером "Челси".
Теги: АПЛ Ливерпуль Алиссон Рейна
Сегодня, 14:27
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