Голкипер "Ливерпуля" Алиссон повторил рекорд Пепе Рейны в АПЛ

Alisson becomes only the 5th goalkeeper to record 20 clean sheets in a @premierleague season pic.twitter.com/ROcPBIVedP — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 26, 2019

Игра 36-го тура АПЛ с "Хаддерсфилдом" стала для голкипера "Ливерпуля" Алиссона 20-м сухим матчем в сезоне АПЛ (5:0).Это лучший показатель в истории клуба наравне с двумя сезонами Пепе Рейны. Испанский вратарь, выступая за "красных", провёл 20 сухих матчей в сезонах-2005/06 и 2008/09.Абсолютный рекорд лиги принадлежит Петру Чеху. В сезоне-2004/05 он отыграл на ноль 24 матча, будучи голкипером "Челси".