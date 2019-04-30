"Манчестер Сити" даст второй шанс Менди

"Манчестер Сити" не собирается покупать нового защитника.По сообщению Sky Sport news, руководство клуба решило дать второй шанс Бенжамину Менди.Из-за частых травм футболиста главный тренер клуба высказывался в начале года о намерениях купить нового левого защитника.Менди перешел в "Манчестер Сити" в 2017 году. До этого он выступал за "Монако".