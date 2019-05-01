Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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Антонио Конте хочет снова вернуться в чемпионат Англии

Знаменитый итальянский специалист Антонио Конте, в прошлом тренировавший лондонский "Челси", хочет вернуться в Англию.

По информации Gazzetta dello Sport, наставник считает "Манчестер Юнайтед" самым подходящим местом для продолжения тренерской карьеры.

Недавно манкунианцы заключили постоянное соглашение с Уле-Гуннаром Сульшером, но серия из семи поражений в последних десяти играх заставило руководство вновь искать специалиста.

Вт источнике отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в будущем сезоне, и если такое случится, то Конте хотел бы притендовать на вакантную должность.

Конте был уволен из лондонского клуба летом 2018 года и пока что так и не нашел новое место работы.

"Газета.ру"
Теги: Конте АПЛ
Сегодня, 22:03
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