Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон
|36
|35
|18
|Кардифф
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Антонио Конте хочет снова вернуться в чемпионат Англии
Знаменитый итальянский специалист Антонио Конте, в прошлом тренировавший лондонский "Челси", хочет вернуться в Англию.
По информации Gazzetta dello Sport, наставник считает "Манчестер Юнайтед" самым подходящим местом для продолжения тренерской карьеры.
Недавно манкунианцы заключили постоянное соглашение с Уле-Гуннаром Сульшером, но серия из семи поражений в последних десяти играх заставило руководство вновь искать специалиста.
Вт источнике отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в будущем сезоне, и если такое случится, то Конте хотел бы притендовать на вакантную должность.
Конте был уволен из лондонского клуба летом 2018 года и пока что так и не нашел новое место работы.
"Газета.ру"
По информации Gazzetta dello Sport, наставник считает "Манчестер Юнайтед" самым подходящим местом для продолжения тренерской карьеры.
Недавно манкунианцы заключили постоянное соглашение с Уле-Гуннаром Сульшером, но серия из семи поражений в последних десяти играх заставило руководство вновь искать специалиста.
Вт источнике отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в будущем сезоне, и если такое случится, то Конте хотел бы притендовать на вакантную должность.
Конте был уволен из лондонского клуба летом 2018 года и пока что так и не нашел новое место работы.
"Газета.ру"
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