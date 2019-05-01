Антонио Конте хочет снова вернуться в чемпионат Англии

Знаменитый итальянский специалист Антонио Конте, в прошлом тренировавший лондонский "Челси", хочет вернуться в Англию.По информации Gazzetta dello Sport, наставник считает "Манчестер Юнайтед" самым подходящим местом для продолжения тренерской карьеры.Недавно манкунианцы заключили постоянное соглашение с Уле-Гуннаром Сульшером, но серия из семи поражений в последних десяти играх заставило руководство вновь искать специалиста.Вт источнике отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может досрочно прекратить сотрудничество с Сульшером уже в будущем сезоне, и если такое случится, то Конте хотел бы притендовать на вакантную должность.Конте был уволен из лондонского клуба летом 2018 года и пока что так и не нашел новое место работы.