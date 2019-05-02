"Реал" договорился с полузащитником "Тоттенхэма" Эриксеном о контракте

Мадридский "Реал" успешно провел переговоры с хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном и заручился его согласием на переход.Однако, по информации AS, помешать сделке теперь может только руководство лондонской команды."Шпорам" пока не удалось договориться с Эриксеном о продлении контракта, который истекает в 2020 году. Лондонцы рассчитывают получить за 27-летнего датчанина около €150 млн, однако в "Реале2 надеются на более низкую сумму.В текущем сезоне в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) Эриксен провел за "Тоттенхэм" 33 матча, в которых забил семь мячей и отдал 12 голевых передач.