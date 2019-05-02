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Манчестер Сити
Ливерпуль
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Лестер
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
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Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм 36 70
4 Челси 36 68
5 Арсенал 36 66
6 Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер  36 51
9 Эвертон 36 50
10 Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм 36 46
12 Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл 36 42
14 Борнмут 36 42
15 Бернли 36 40
16 Саутгемптон 36 38
17 Брайтон  36 35
18 Кардифф 36 31
19 Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд 36 14
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"Реал" договорился с полузащитником "Тоттенхэма" Эриксеном о контракте

Мадридский "Реал" успешно провел переговоры с хавбеком "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном и заручился его согласием на переход.

Однако, по информации AS, помешать сделке теперь может только руководство лондонской команды.

"Шпорам" пока не удалось договориться с Эриксеном о продлении контракта, который истекает в 2020 году. Лондонцы рассчитывают получить за 27-летнего датчанина около €150 млн, однако в "Реале2 надеются на более низкую сумму.

В текущем сезоне в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) Эриксен провел за "Тоттенхэм" 33 матча, в которых забил семь мячей и отдал 12 голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Реал Ла Лига Тоттенхэм Эриксен АПЛ
Сегодня, 07:11
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