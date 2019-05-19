"ПСЖ" готов заплатить за Канте 100 млн евро

"Пари Сен-Жермен" планирует подписать нападающего "Челси" Н'Голо Канте, передает The Sun.

Как сообщает источник, французы готовы предложить 28-летнему игроку долгосрочный договор и большую зарплату.

Transfermarkt оценивает футболистов в €100 млн.

Контракт француза с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В том случае, если парижане не смогут купить Канте, руководство "ПСЖ" сосредоточит внимание на нападающем другого английского клуба "Уотфорда" Абдулайе Дукуре.

В этом сезоне 28-летний француз провел 52 матча в составе "Челси", оформив пять голов и отдав четыре результативных пасов.

"Газета.ру"
Теги: Канте Челси ПСЖ Апл Лига 1
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