"ПСЖ" готов заплатить за Канте 100 млн евро

"Пари Сен-Жермен" планирует подписать нападающего "Челси" Н'Голо Канте, передает The Sun.Как сообщает источник, французы готовы предложить 28-летнему игроку долгосрочный договор и большую зарплату.Transfermarkt оценивает футболистов в €100 млн.Контракт француза с английским клубом рассчитан до лета 2023 года.В том случае, если парижане не смогут купить Канте, руководство "ПСЖ" сосредоточит внимание на нападающем другого английского клуба "Уотфорда" Абдулайе Дукуре.В этом сезоне 28-летний француз провел 52 матча в составе "Челси", оформив пять голов и отдав четыре результативных пасов.