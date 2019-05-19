Роберто Фирмино возобновил тренировки в составе "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино приступил к тренировкам.Мерсисайдцы сейчас находятся в испанской Марбелье, где привыкают к погодным условиям и готовятся к финалу Лиги чемпионов, который состоится в Мадриде 1 июня.Фирмино из-за мышечной травмы бедра не играл за "Ливерпуль" с 1-го мая, когда команда Юргена Клоппа проиграла со счетом 0:3 "Барселоне" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Ожидается, что бразилец сможет сыграть в финале ЛЧ.