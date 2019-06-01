Полузащитник "Реала" Матео Ковачич может вернуться в "Интер", сообщает Tuttosport.На приобретении футболиста, который в минувшем сезоне на правах аренды играл в "Челси", наставивает новый главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте.Ковачич выступал за "Интер" с 2013 по 2015 год.