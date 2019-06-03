Штефан Лихтштайнер попрощался с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Штефан Лихтштайнер попрощался с болельщиками лондонского клуба.

"Дорогие "пушкари"! Мы были близки к тому, чтобы добавить важную главу в историю этого удивительного клуба. Но быть рядом… к сожалению, этого недостаточно. Это трудно принять. Я очень разочарован.

Нашей целью было вернуть "Арсенал" на самый высокий международный уровень и завоевать трофеи. Великий клуб достоин этого. Я желаю моим товарищам по команде, тренеру и его помощникам, всем трудолюбивым сотрудникам и всем поклонникам "пушкарей" всего наилучшего! Я уверен, что команда сможет завершить нашу миссию в следующем сезоне! Мне нравилось быть частью этого клуба. Это был отличный вызов и опыт без счастливого конца, к сожалению. Большое спасибо за вашу поддержку! Это было очень приятно", — написал швейцарец в инстаграме.

"Газета.ру"
Теги: Лихтштайнер Арсенал АПЛ
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