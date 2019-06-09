Роуз готов покинуть "Тоттенхэм"

Английский защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз готов рассмотреть варианты со сменой клуба, сообщает корреспондент Sky Sports Роб Дорсет в своём "твиттере".

"Если я останусь — здорово, если нет — тоже здорово. Ни для кого не секрет, что долгое время СМИ связывали меня с трансфером в различные клубы. Кроме того, политики клуба заключает в том, что игроки в определённом возрасте отправляются на трансфер", — заявил 28-летний футболист. В завершившемся сезоне Роуз провёл в английской Премьер-лиге 26 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Также на его счету пять жёлтых карточек.

"Чемпионат"
Теги: Роуз Тоттенхэм
Сегодня, 10:43
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