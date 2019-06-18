Антони Марсьяль может продолжить карьеру в "Вест Хэм Юнайтед"

"Вест Хэм" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, информирует The Independent.

Сообщается, что лондонский клуб готов предложить "МЮ" в обратном направлении защитника Иссу Диопа, которым "манкунианцы"активно интересовались.

В минувшем сезоне Марсьяль провел 27 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Теги: Марсьяль Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:45
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