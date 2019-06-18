Антони Марсьяль может продолжить карьеру в "Вест Хэм Юнайтед"

"Вест Хэм" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, информирует The Independent.Сообщается, что лондонский клуб готов предложить "МЮ" в обратном направлении защитника Иссу Диопа, которым "манкунианцы"активно интересовались.В минувшем сезоне Марсьяль провел 27 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами.