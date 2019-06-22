Матс Хуммельс отказался переходить в "МЮ" перед трансфером в "Боруссию"

Немецкий защитник Матс Хуммельс имел возможность перейти в "Манчестер Юнайтед" в текущее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

30-летний защитник предпочел дортмундскую "Боруссию", хотя английский клуб предлагал ему более высокую зарплату.

Ранее стало известно, что Хуммельс подписал с "Боруссией" контракт на три года и будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Ранее он уже играл за этот клуб с 2008 по 2016 год и дважды становился в составе команды чемпионом страны.

Sport24.ru
Теги: Хуммельс Боруссия Бундеслига Манчестер Юнайтед АПЛ
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