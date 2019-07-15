Унаи Эмери не намерен отказываться от Косельни

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал ситуацию с защитником команды Лораном Косельни. Француз отказался ехать с командой в предсезонный тур по США."У него остался один год контракта. Для меня как тренера он важный игрок. Теперь это его вопрос и клуба. Они обсуждают ситуацию. Я не могу сказать больше ничего. Общался с ним до того, как улететь в США, он решил не ехать с нами", — приводит слова Эмери Mirror.Ранее стало известно, что интерес к французскому футболисту проявляют "Лион" и "Бордо". Действующий контракт Косельни с лондонским клубом действителен до лета 2020 года. Он выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошлом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ и забил 3 гола.