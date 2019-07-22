Хуан Мата: буду рад, если Погба останется в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата надеется, что Поль Погба останется в команде.

"Мы все хорошо знаем Поля. Он фантастический полузащитник и очень хороший парень, очень позитивный и оказывает хорошее влияние на всех.

Я думаю, что он счастлив и делает команду еще более сплоченной, но я не могу говорить за других людей – я говорю за себя.

Как партнер по команде и друг, я бы хотел, чтобы он остался и был счастлив, потому что он очень хороший игрок для нас. Он принесет нам много очков в следующем сезоне, поэтому я буду очень рад, если он останется", – сказал Мата.

sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Манчестер Юнайтед Погба Мата
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