Хуан Мата: буду рад, если Погба останется в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата надеется, что Поль Погба останется в команде."Мы все хорошо знаем Поля. Он фантастический полузащитник и очень хороший парень, очень позитивный и оказывает хорошее влияние на всех.Я думаю, что он счастлив и делает команду еще более сплоченной, но я не могу говорить за других людей – я говорю за себя.Как партнер по команде и друг, я бы хотел, чтобы он остался и был счастлив, потому что он очень хороший игрок для нас. Он принесет нам много очков в следующем сезоне, поэтому я буду очень рад, если он останется", – сказал Мата.