Оле-Гуннар Сульшер: чувствую себя, будто мы начинаем с чистого листа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поделился ощущениями от предсезонной подготовки:

- Я верю в своих игроков. Мы хорошо играли и показывали неплохие результаты во время предсезонной подготовки. Однако на этом этапе гораздо важнее определить, в какой футбол мы хотим играть, а также наладить командные связи.

Я чувствую себя так, как будто мы начинаем все с чистого листа. Сейчас мы закладываем основы. Мы готовимся к новому сезону и психологически, и физически. Предсезонный тур помог нам и с точки зрения тимбилдинга, - приводят слова тренера официальные ресурсы клуба.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Манчестер Юнайтед Сульшер
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