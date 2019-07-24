Оле-Гуннар Сульшер: чувствую себя, будто мы начинаем с чистого листа

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" поделился ощущениями от предсезонной подготовки:



- Я верю в своих игроков. Мы хорошо играли и показывали неплохие результаты во время предсезонной подготовки. Однако на этом этапе гораздо важнее определить, в какой футбол мы хотим играть, а также наладить командные связи.



Я чувствую себя так, как будто мы начинаем все с чистого листа. Сейчас мы закладываем основы. Мы готовимся к новому сезону и психологически, и физически. Предсезонный тур помог нам и с точки зрения тимбилдинга, - приводят слова тренера официальные ресурсы клуба.