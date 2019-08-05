"Манчестер Юнайтед" постарается в ближайшие два дня подписать Эриксена

"Манчестер Юнайтед" постарается до закрытия трансферного окна в Англии (8 августа) приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. Об этом сообщает Daily Mail.Этим летом активно ходили слухи об уходе Эриксена из "Тоттенхэма". Главным претендентом считался мадридский "Реал", также сообщалось об интересе к 27-летнему датчанину со стороны "Ювентуса" и "Атлетико".Средства на приобретение Эриксена "МЮ" рассчитывает получить от продажи своих игроков, в первую очередь, Поля Погба, на которого претендует тот же "Реал". За француза манкунианцы хотят выручить около 160 млн евро.