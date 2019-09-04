Алиссон поделился мнением о "Золотом мяче" Яшина

Голкипер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон Беккер оценил свои шансы завоевать "Золотой мяч"."Вратари все больше участвуют в процессе игры. Конечно, они должны быть хороши в игре руками, но также уметь играть ногами. Кроме того, вратарь имеет хороший обзор всего поля, и важно руководить товарищами по команде. Разница в том, что голкиперы не забивают голы. Они избегают этого (смеется). А люди любят праздновать голы. Это самый важный момент в футболе. И я думаю, именно поэтому нападающие выделяются немного больше. Это естественно, но понемногу все меняется", — цитирует Алиссона Marca."Золотой мяч"? Конечно, это было бы честью для меня, но я предпочитаю не думать об этом. Яшин? С того для, когда он взял награду, уже 56 лет прошло. Таким образом, вы можете видеть, насколько это сложная задача для вратарей (смеется). Как я уже говорил, это будет большая честь для меня, но я предпочитаю думать только о том, чтобы выполнять свою работу и помочь "Ливерпулю" в этом сезоне", — добавил бразилец.