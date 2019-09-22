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Игрок "МЮ" Джонс, вероятно, сказал, что Сульшера уволят "завтра утром"

Болельщики "Манчестер Юнайтед" пытаются разгадать, что сказал защитник команды Фил Джонс во время матча 6-го тура АПЛ против "Вест Хэма" (0:2).

Джонс сидел на трибуне позади исполнительного директора клуба Эда Вудворда. В один из моментов игры, когда «МЮ» уже проигрывал 0:2, камеры запечатлели, как Джонс что-то сказал, а Вудворд ему ответил.

Как полагают болельщики "МЮ", Джонс сказал: "Будет уволен завтра". На что Вудворд ему ответил: "Ты когда-нибудь перестанешь?" или "Ты когда-нибудь заткнешься?" Вероятно, Джонс имел в виду, что завтра будет уволен главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер, однако у фанатов "МЮ" есть версия, что игрок просто пересказывал то, что скандировали болельщики "Вест Хэма" на трибунах.

Sport24.ru


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Теги: Джонс Сульшер Манчестер Юнайтед АПЛ
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