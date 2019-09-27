"Ливерпуль" могут исключить из Кубка английской лиги

"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка английской лиги по итогам матча 1/16 финала против "Милтон Кинс Донс" (2:0).Чемпионшип подозревает мерсисайдцев в том, что те выпустили на поле игрока, который не имел права участвовать в турнире. Имя этого футболиста не называется. Если вина клуба будет доказана, команда Юргена Клоппа покинет турнир. Если же "Ливерпуль" докажет свою правоту, в 1/8 финала Кубка английской лиги соперником команды станет лондонский "Арсенал".