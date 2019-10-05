Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть "Арсенал"

Защитник "Бордо" Лоран Косельни рассказал, почему решил покинуть лондонский "Арсенал"."Сезон в английской Премьер-лиге очень долгий. Требует больших физических и моральных затрат. Не чувствовал, что могу играть 40-50 матчей за сезон, и я не хотел завершать карьеру, имея множество травм. Да, я перешёл на уровень пониже, но стал получать больше удовольствия от игры", — приводит слова Косельни Goal.com.Косельни защищал цвета лондонского "Арсенала" с 2010 года и за девять лет завоевал с "канонирами" три Кубка и два Суперкубка Англии. В сезоне-2018/19 французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.