» » Кристиан Пулишич, перешедший в "Челси" летом, может попросить клуб отдать его в аренду в январе

Кристиан Пулишич, перешедший в "Челси" летом, может попросить клуб отдать его в аренду в январе

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич может сменить команду ближайшей зимой.

Ранее 21-летний игрок выразил недовольство тем фактом, что не получает достаточного количества игрового времени. Если в ближайшие пару месяцев ситуация не изменится, американец готов попросить руководство лондонского клуба отдать его в аренду в январское трансферное окно.

В этом сезоне Пулишич принял участие в семи матчах "Челси" во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 451 минуту. Футболист перешел в команду из Лондона прошедшим летом из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро.

Sport24


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Теги: Челси АПЛ Пулишич
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