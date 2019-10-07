Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич может сменить команду ближайшей зимой.
Ранее 21-летний игрок выразил недовольство тем фактом, что не получает достаточного количества игрового времени. Если в ближайшие пару месяцев ситуация не изменится, американец готов попросить руководство лондонского клуба отдать его в аренду в январское трансферное окно.
В этом сезоне Пулишич принял участие в семи матчах "Челси" во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 451 минуту. Футболист перешел в команду из Лондона прошедшим летом из дортмундской "Боруссии" за 64 миллиона евро.
Sport24
Кристиан Пулишич, перешедший в "Челси" летом, может попросить клуб отдать его в аренду в январе
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