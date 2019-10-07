Инс: де Хеа выглядит так, будто понятия не имеет, что происходит в "МЮ"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс поделился мнением о голкипере "красных дьяволов" Давиде де Хеа."Де Хеа должен быть одним из лидером "Манчестер Юнайтед". Но давая интервью после матча с "Ньюкаслом" (0:1. — Прим.), он, вместо того чтобы рассказать, где команда действовала не так, говорил только: „Я не знаю, не знаю, не знаю“. Этот игрок недавно продлил контракт с "красными дьяволами", он признанный лидер команды, а выглядит так, будто он понятия не имеет, что происходит.Если вы болеете за "Манчестер Юнайтед", вы определённо посчитаете это интервью позором. Я бы подумал: "Этот парень понятия не имеет, что происходит. Думаю, он уже жалеет о продлении соглашения", - цитирует Инса Goal.com.