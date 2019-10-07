» » Инс: де Хеа выглядит так, будто понятия не имеет, что происходит в "МЮ"

Инс: де Хеа выглядит так, будто понятия не имеет, что происходит в "МЮ"

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Инс поделился мнением о голкипере "красных дьяволов" Давиде де Хеа.

"Де Хеа должен быть одним из лидером "Манчестер Юнайтед". Но давая интервью после матча с "Ньюкаслом" (0:1. — Прим.), он, вместо того чтобы рассказать, где команда действовала не так, говорил только: „Я не знаю, не знаю, не знаю“. Этот игрок недавно продлил контракт с "красными дьяволами", он признанный лидер команды, а выглядит так, будто он понятия не имеет, что происходит.

Если вы болеете за "Манчестер Юнайтед", вы определённо посчитаете это интервью позором. Я бы подумал: "Этот парень понятия не имеет, что происходит. Думаю, он уже жалеет о продлении соглашения", - цитирует Инса Goal.com.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Инс де Хеа Манчестер Юнайтед АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Льорис не сыграет в этом году
Почеттино: футбол - это не драма, нужно с достоинством принимать любой результат
Инс: де Хеа выглядит так, будто понятия не имеет, что происходит в "МЮ"
Венгер: Почеттино должен показать людям, что может дать "Тоттенхэму" ещё больше
"Барселона" не выплатила "Бордо" за Малкома 30,3 млн евро 1
Конте: Лукаку из-за своих внушительных габаритов должен больше тренироваться
Григорян: Гогуа - футболист незаурядных качеств 1
Спаллетти требует от "Интера" 5 млн евро за расторжение контракта
Тренер Эусебио Ди Франческо покинул "Сампдорию"
Григорян: зарплаты в РПЛ оторваны от реальности 6
Агент Луческу: мы готовы принять предложение "Динамо" 9
Кашчелан: в "Спартаке" смешивается политика разных людей, каждый тянет одеяло в свою сторону 1
Егоров поможет властям Мордовии возродить БК "Рускон"
Сантос: поражения ЦСКА от "Ростова" и "Эспаньола" не похожи
Ларин: Умяров и Глушенков достойны играть в основном составе команды РПЛ 1
Газизов - о хештеге "Егоров, уходи" в соцсетях клуба: получилось так, как получилось
Бывший спортивный директор "Крыльев Советов" Циклаури сравнил Соболева с Дзюбой 1
Джеко перенес операцию на правой скуле
Тедеско подпишет контракт со "Спартаком" 8 октября 46
Бывший владелец "Кристал Пэлас": у Клоппа что, синдром высокомерия?
Егоров: в матче "Оренбург" - "Динамо" в моменте с Каборе нужно было назначать пенальти
Фернандеш: я бы не списывал "Спартак" со счетов, хоть у него и проблемы 5
Вальдес покинул пост тренера юношеской команды "Барселоны"
Д. Комбаров: научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет 11
Егоров: эпизод с рукой Мартыновича - это не пенальти 7
Д. Комбаров: не назвал бы Кононова мямлей, он мог накричать и "напихать" 3
Д. Комбаров: врачи и учителя должны получать не 30 тысяч, а хотя бы 100 5
Селюк: Гогуа - топ-защитник, а Гришин - физрук 9
Моуринью и Аллегри - главные кандидаты на замену Почеттино в "Тоттенхэме" 1
Егоров: клубы не имеют к нам никакого отношения. Мой руководитель - президент РФС 5
Все новости