Фергюсон назвал Венгера легендой

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер накануне стал лауреатом награды Legends of Football на ежегодном ужине, устраиваемым благотворительной организацией Nordoff Robbins.За время своей 21-летней работы в "Арсенале" Венгер выиграл с "канонирами" 3 чемпионских титула АПЛ, 7 Кубков Англии и 7 матчей за Суперкубок Англии. Большая часть времени, проведенного Венгером в "Арсенале", также характеризовалось горячим соперничеством команды с "Манчестер Юнайтед", который возглавлял сэр Алекс Фергюсон.Бывший соперник Венгера не смог присутствовать на праздничном мероприятии, но поздравил Арсена через видеообращение."Привет, Арсен! Во-первых, извини, что я сегодня не присутствую на этом событии, я бы с удовольствием. Твоя карьера тренера "Арсенала" — это просто фантастика, ты настоящая легенда, поэтому и мероприятие так называется. Мне нравилось соревноваться с тобой, это были отличные времена. Чудесно, что ты удостоился такой награды. Удачи", — сказал Фергюсон.