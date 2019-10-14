Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри является одним из претендентов на аналогичную должность в "Манчестер Юнайтед". Как сообщает Daily Mail, Аллегри позовет в свой тренерский штаб Патриса Эвра, если все же возглавит "красных дьяволов".
Эвра выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2006 по 2014 год, после чего играл за "Ювентус", где и познакомился с Аллегри.
38-летний Эвра завершил игровую карьеру летом 2019 года, после чего твердо решил стать тренером. Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" помогает своему экс-футболисту с получением тренерской лицензии.
Sport24,0
Аллегри позовет в "Манчестер Юнайтед" Эвра, если возглавит команду
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