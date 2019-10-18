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Адриан: мы с Алиссоном - два первых номера в "Ливерпуле"

Вратарь "Ливерпуля" Адриан поделился мнением о конкуренции за место в основном составе с Алисоном Бекером.

"Мы поговорим с тренером. Очевидно, Алисон находится в хорошей форме, тренируется с командой. Как я уже сказал, мы два номера один, сейчас ожидаем, кто будет играть. В прошлом сезоне Али справился очень хорошо, и я здесь, чтобы подталкивать его вперёд и помогать "Ливерпулю". Если у меня не получится в Премьер-лиге, я попытаюсь получить шанс сыграть в другом соревновании.

Мысленно я более чем готов. И я опытный. У меня была такая ситуация в "Вест Хэме", когда Фабиански появился в прошлом сезоне. Нам нужно оставаться профессионалами. У всех нас есть эго, и эго для нас состоит в том, что мы хотим играть во всех матчах. Но иногда этого не происходит.

Я действительно горд за себя, потому что если никто не скучал по лучшему вратарю в мире, то мне это очень приятно. Я был более чем готов принять этот вызов. Команда мне очень помогла, потому что с теми защитниками, которые стоят перед нами, действительно легко играть, и мы провели великолепный старт в лиге – восемь побед из восьми", — цитирует Адриана The Telegraph.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Адриан Алиссон Ливерпуль АПЛ
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