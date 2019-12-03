Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алисон Бекер прокомментировал получение первого трофея имени Льва Яшина. Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера "Динамо" Льва Яшина, который по-прежнему является единственным вратарём в истории, получившим "Золотой мяч".
"Для меня большая честь получить эту награду. Я хочу поблагодарить мою семью, жену, которая всегда и везде меня поддерживает. Хочу поблагодарить моих родителей, которые сейчас в Бразилии, и бога. Это большая честь, что он дал мне в 2019 году выиграть Лигу чемпионов и несколько индивидуальных наград.
Я чувствую себя счастливым и благодарным. Хочу сказать спасибо моим товарищам по команде и всему персоналу "Ливерпуля". Большое спасибо", - цитирует Алиссона официальный сайт "Ливерпуля".
"Чемпионат.сом"
Алиссон: для меня большая честь получить трофей имени Яшина, я счастлив
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