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Вдова Яшина: у Месси шесть золотых мячей, а у Алиссона диск какой-то

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, поделилась впечатлениями от церемонии награждения лучшего голкипера мира по версии France Football.

— Как вам этот приз, он оказался совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу.

— Совсем не похож. Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала… чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алиссона…

— А вы согласны с таким выбором?

— Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам все объяснит, расскажет, что к чему.

— Что вы пожелаете первому обладателю приза имени Льва Яшина?

— Желаю господину Алиссону новых побед! Только не надо от меня Алиссона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст.



"Комсомольская правда"


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Теги: Яшин Месси Барселона ЛА Лига Алиссон Ливерпуль АПЛ
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