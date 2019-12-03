Вдова Яшина: у Месси шесть золотых мячей, а у Алиссона диск какой-то

— Как вам этот приз, он оказался совсем не похож на тот, который вручали Льву Ивановичу.
— Совсем не похож. Они говорили, что это будет тоже золотой мяч, а там был какой-то приз, я даже не разобрала… чего-то там кругленькое, плоское, диск какой-то, который вставлен в какую-то стойку. Вон у Месси уже шесть мячей, а у Алиссона…
— А вы согласны с таким выбором?
— Я не профессионал. Позвоните Никите Симоняну, он вам все объяснит, расскажет, что к чему.
— Что вы пожелаете первому обладателю приза имени Льва Яшина?
— Желаю господину Алиссону новых побед! Только не надо от меня Алиссона поздравлять. Там есть внучок, он и передаст.
"Комсомольская правда"