Претендент на пост главного тренера "Арсенала" Марселино Гарсия Тораль вылетел в Лондон на переговоры с "канонирами", утверждает Super Deporte.
Марселино находится без работы после увольнения из "Валенсии" на старте сезона. На посту главного тренера испанец должен сменить своего соотечественника Унаи Эмери, отправленному в отставку 29 ноября. Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Фредрик Юнгберг, работавший в тренерском штабе Эмери.
На данный момент "Арсенал" занимает лишь 11-е место в турнирной таблице и имеет 19 очков в активе. Команда не побеждает во всех турнирах на протяжении восьми матчей.
Sport24
Марселино вылетел в Лондон на переговоры с "Арсеналом"
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