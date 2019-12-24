"Манчестер Юнайтед" сообщил двум игрокам о намерении продать их в январе

"Манчестер Юнайтед" предупредил защитника Маркоса Рохо и полузащитника Неманьи Матичу, что игроки могут искать себе новые клубы в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Star.Как сообщает источник, исполнительный директор английского клуба Эд Вудворд готов продать игроков зимой, так как они не входят в планы главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. После увольнения из клуба Жозе Моуринью в минувшем декабре игрок сборной Сербии стал всё реже появляться в стартовом составе клуба, так как проиграл конкуренцию молодому хавбеку Скотту Мактоминаю. В свою очередь Маркос Рохо не попадает в состав клуба из-за череды травм из-за большой конкуренции на позицию центрального защитника.В текущем сезоне оба игрока сыграли менее пяти матчей в английской Премьер-лиге. "Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне, набрав 25 очков в 18 турах.