Скоулз: атакующая тройка "Манчестер Юнайтед" не хуже, чем у любой команды в Европе

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высоко оценил уровень атаки "красных дьяволов" после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли" (2:0)."Атакующая тройка "Манчестер Юнайтед“ не хуже, чем у любой команды в АПЛ или любой команды в Европе. Беспокоит только то, что позади. Да, мы знаем, какими качествами обладает Погба и на что он способен, когда находится в хорошем расположении духа. Если сконцентрирован и доволен, он лучший полузащитник в мире. А вот остальные игроки не кажутся мне достаточно хорошими для "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Скоулза BT Sport.