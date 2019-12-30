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"Манчестер Юнайтед" отказался от покупки Холанда из-за его агента

"Манчестер Юнайтед" претендовал на нападающего "Зальцбурга" Эрлинга Холанда, но ему не удалось договориться с агентом игрока Миной Райолой. Последний запросил для себя значительный гонорар и потребовал включить в контракт Холанда несколько пунктов, которые в будущем позволили бы 19-летнему норвежцу уростить свой переход в другую команду, сообщает Marca.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер, по данным СМИ, ездил в Австрию, чтобы увидеться с Холандом, но отказ представителей игрока уменьшить свои запросы поставил крест на переговорах.

В минувшее воскресенье Холанд перешел в дортмундскую "Боруссию", подписав контракт до 2024 года. Немцы в общей сложности заплатили за игрока 45 млн евро. 20 млн ушли "Зальцбургу", 15 млн получил агент футболиста Мино Райола и еще 10 — отец Холанда.

В сезоне-2019/20 Холанд забил 16 мячей в 14 матчах чемпионата Австрии и 8 голов в 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Sport24


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Теги: Холанд Боруссия Манчестер Юнайтед
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