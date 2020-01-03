Защитник "Вулверхэмптона" Хесус Вальехо вернется в "Реал" в январе.
Летом 2019 года "волки" арендовали 22-летнего игрока сроком на один сезон. Сегодня главный тренер английской команды Нуну Эшпириту Санту сообщил, что футболист досрочно покинет "Вулверхэмптон".
"Вероятно, он уходит, потому что хочет играть. Он молодой и талантливый игрок, которого мы взяли в команду с большими ожиданиями, но это не сработало.
Значит, ему пора уйти и найти клуб, в котором он сможет играть и продолжать прогрессировать, потому что у него есть талант.
Были моменты, в которых он играл, моменты, когда он хорошо работал, и некоторые моменты, в которых он выступал не очень здорово. Очевидно, это не сработало", — цитирует Санту Sky Sports.
Sport24.ru
"Вулверхэмптон" в январе вернет арендованного Вальехо "Реалу"
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