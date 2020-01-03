"Вулверхэмптон" в январе вернет арендованного Вальехо "Реалу"

Защитник "Вулверхэмптона" Хесус Вальехо вернется в "Реал" в январе.Летом 2019 года "волки" арендовали 22-летнего игрока сроком на один сезон. Сегодня главный тренер английской команды Нуну Эшпириту Санту сообщил, что футболист досрочно покинет "Вулверхэмптон"."Вероятно, он уходит, потому что хочет играть. Он молодой и талантливый игрок, которого мы взяли в команду с большими ожиданиями, но это не сработало.Значит, ему пора уйти и найти клуб, в котором он сможет играть и продолжать прогрессировать, потому что у него есть талант.Были моменты, в которых он играл, моменты, когда он хорошо работал, и некоторые моменты, в которых он выступал не очень здорово. Очевидно, это не сработало", — цитирует Санту Sky Sports.