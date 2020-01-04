» » "Реал" и "Ливерпуль" интересуются форвардом "Лилля" Осименом

"Реал" и "Ливерпуль" интересуются форвардом "Лилля" Осименом

Нападающий "Лилля" Виктор Осимен попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает испанское издание Marca.

По имеющейся информации, на футболиста претендуют "Реал" и "Ливерпуль". Ранее он перешел в "Лилль" из "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. Нигериец также выступал за "Вольфсбург" и в интервью рассказал, что до перехода в немецкий клуб им интересовался "Спартак".

22-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за "Лилль" и забил 13 мячей при четырех голевых передачах.

"СЭ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Осимен Реал Лилль Ливерпуль АПЛ Ла Лига Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 20 58
2 Лестер  21 45
3 Манчестер Сити 21 44
4 Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм 21 30
...
20 Норвич 21 14
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Реал Мадрид 19 40
2 Барселона 18 39
3 Атлетико  19 35
4 Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад 18 31
6 Валенсия 19 31
...
20 Эспаньол 18 10
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

«Спартак» не пустил Айртона в сборную, Головин помог Морено начать с победы, ЦСКА уступает в борьбе за новичков
Линекер: уважаю достижения Фергюсона, но Гвардиола изменил футбол в АПЛ
Погба решился на операцию из опасений не сыграть на чемпионате Европы - 2020
Представители "Атлетико" ведут переговоры с "ПСЖ" по Кавани в Париже
Халльфредссон стал игроком "Падовы" 1
"Лестер" нанес поражение "Уигану"
"Атлетико" одержал победу над "Леванте"
"Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед"
"Спартак" поздравил Промеса с днем рождения
"Реал" и "Ливерпуль" интересуются форвардом "Лилля" Осименом
Луис рассказал, в какую видеоигру играл Азар в "Челси" перед матчами
"Бешикташ" хочет снова арендовать Кариуса у "Ливерпуля"
"Ювентус" решил не продавать Рабьо этой зимой
"Лестер" хочет арендовать Демирала
Кастильо - о выступлениях "Ливерпуля": у нас менталитет победителей 1
Ван Бронкхорст возглавил китайский клуб
Фердинанд: в "Ливерпуле" лишь Милнер выигрывал АПЛ. Когда я приходил в "МЮ", клуб уже привык брать золото
Михайлович - о Златане в "Милане": в "Болонье" ему было бы веселее. Теперь я должен побить его на поле
"Хаддерсфилд" потерпел поражение от "Саутгемтона"
"Шеффилд" обыграл "Брайтон" в Кубке Англии
"Реал" в гостях разгромил "Хетафе"
Кройф стал главным тренером сборной Эквадора
Зарплата Нюбеля в "Баварии" составит 5,5 млн евро, "Шальке" предлагал 7 млн
Гвардиола оценил свою работу в "Ман Сити" в этом сезоне: каждый год ощущаю, что провалился
Головин помог "Монако" обыграть "Реймс" в Кубке Франции 11
Тодибо близок к переходу в "Милан"
В Гане уволили тренеров мужской и женской сборных по футболу
Томассон станет новым тренером "Мальме"
Нехайчик вернулся в БАТЭ
Нюбель лишен капитанской повязки в "Шальке" после договоренности о переходе в "Баварию"
Все новости