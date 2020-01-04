Нападающий "Лилля" Виктор Осимен попал в сферу интересов европейских топ-клубов, сообщает испанское издание Marca.
По имеющейся информации, на футболиста претендуют "Реал" и "Ливерпуль". Ранее он перешел в "Лилль" из "Шарлеруа" за 12 миллионов евро. Нигериец также выступал за "Вольфсбург" и в интервью рассказал, что до перехода в немецкий клуб им интересовался "Спартак".
22-летний футболист в текущем сезоне провел 24 матча за "Лилль" и забил 13 мячей при четырех голевых передачах.
"СЭ"
"Реал" и "Ливерпуль" интересуются форвардом "Лилля" Осименом
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