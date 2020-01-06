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Обамеянг: я люблю "Арсенал". Всеми силами пытаюсь вернуть его на вершину, где он и должен быть

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о своем возможном уходе из клуба.

"Я хотел бы отреагировать на некоторые слухи, которые ходят вокруг меня. Людям нравится придумывать истории, им следует сосредоточиться на том, что происходит на поле. Они слишком много говорят.

Я капитан "Арсенала". Я люблю этот клуб. Всеми силами пытаюсь вернуть его на вершину, где он и должен быть", — цитирует Обамеянга ВВС.

В этом сезоне Обамеянг провел за "канониров" 25матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Контракт футболиста с "Арсеналом" рассчитан до июня 2021 года.

Sport24


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Теги: Арсенал Обамеянг АПЛ
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