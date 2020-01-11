Сульшер: Рэшфорд в своем 200-м матче за "МЮ" показал фантастический результат

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над "Норвичем" (4:0) в матче 22-го тура АПЛ.Дублем в этой встрече отметился нападающий Маркус Рэшфорд, который проводил 200-й матч за манкунианцев."Я очень счастлив. Мы грамотно начали матч и показали себя трудолюбивой командой. Именно этого я и хочу от своих футболистов.Маркус в своем 200-м матче показал фантастический результат. Он боролся на протяжении всей игры и немного подустал, поэтому мы его заменили. Я доволен Маркусом. Он действовал хладнокровно", - цитирует Сульшера BBC.