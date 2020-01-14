Британский таблоид The Sun представил свою версию символической сборной легионеров в АПЛ за всю историю.
В перечень футболистов попал нападающий Криштиану Роналду, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а также экс-игрок «Спартака» Неманья Видич.
Напомним, что АПЛ была основана в 1992 году.
Полностью сборная легионеров от The Sun выглядит следующим образом:
Вратарь: Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Манчестер Сити»);
Защитники: Вирджил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль»), Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»), Венсан Компани («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Давид Сильва («Манчестер Сити»), Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»), Эден Азар («Челси»), Эрик Кантона («Лидс», «Манчестер Юнайтед»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»);
Нападающие: Тьерри Анри («Арсенал»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Sport24
Роналду, Видич и Кантона вошли в символическую сборную иностранцев в АПЛ по версии The Sun
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