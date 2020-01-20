Роуз высказал Моуринью недовольство тем, что он не был включен в заявку на матч с "Уотфордом"

Защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз и главный тренер команды Жозе Моуринью поговорили на высоких тонах после того, как футболист не был включен в заявку команды на матч с "Уотфордом" (0:0). Об этом сообщает Daily Mail.



29-летний защитник сборной Англии поругался с тренером во время воскресной тренировки.



Роуз считал, что он подходил для этой игры, однако не был включен даже в заявку. Моуринью же считает, что Роуз был не в лучшей форме после травмы спины.



"Тоттенхэм" занимает 8-е место в таблице АПЛ, набрав 31 очко в 23 матчах.