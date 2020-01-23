"Интер" и "Тоттенхэм" договорились о трансфере Эриксена

Миланский "Интер" согласовал с "Тоттенхэмом" переход полузащитника Кристиана Эриксена.



Фото: cartilagefreecaptain.sbnation.com

По информации журналиста Николо Скиры, "нерадзурри" заплатят за игрока сборной Дании 20 миллионов евро, сумма включает в себя различные бонусы.



Сообщается, что Эриксен подпишет контракт с "Интером" на 4 года и зарплатой 10 миллионов евро в год.



Презентация игрока пройдет перед ближайшей домашней игрой "Интера" с "Кальяри".



Кристиан Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 года и провел в составе "шпор" 305 матчей, в которых забил 69 мячей и отдал 89 результативных передач.