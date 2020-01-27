Футболист получил разрешение команды на прохождение медобследования и дальнейшие переговоры с "молотобойцами".
Летом Соучек был приоритетной трансферной целью "Спартака", что подтвердил бывший шеф-скаут клуба Александр Аверьянов. Однако клубам не удалось договориться о трансфере.
Вместо Соучека в московский "Спартак" перешёл другой полузащитник "Славии" Алекс Крал, а Томаш вместе с командой принял участие в групповом этапе Лиги чемпионов, сыграв против "Барселоны", "Интера" и "Боруссии".
"Вест Хэм" идёт в зоне вылета в Английской Премьер-Лиге, занимая 18-е место.
Соучек, которого "Спартак" не смог купить летом, близок к переходу в "Вест Хэм"
Полузащитник "Славии" Томаш Соучек пройдёт медобследование в "Вест Хэме", сообщает пресс-служба клуба из Праги.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»