Моуринью: Эриксен сразу сказал мне, что хочет покинуть клуб

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью рассказал о свершившемся трансфере датчанина Кристиана Эриксена в миланский "Интер".

Фото: tottenhamhotspur.com

"В мой первый день в "Тоттенхэме" он сказал мне, что не собирается продлевать контракт. Тогда мы с мистером Леви начали искать разумный способ выхода из данной ситуации.



Кристиан сразу заявил, что решение принято и никто не сможет его переубедить. С того момента я просто пытался строить команду без расчёта на него", — цитирует Моуринью Goal.com.



Напомним, что в минувшее трансферное окно Кристиан Эриксен перебрался из "Тоттенхэма" в миланский "Интер", заключив с "нерадзурри" контракт до 2024 года с зарплатой около 10 миллионов евро. Сумма трансфера составила порядка 20 миллионов евро.



Эриксен выступал за "Тоттенхэм" с 2013 года, провел 309 матчей, в которых забил 69 мячей и отдал 89 голевых передач.