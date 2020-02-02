Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал вторым украинцем, удаленным в матче АПЛ.
Первым был Олег Лужный, игравший за "Арсенал" и получивший красную карточку в 2002 году в матче против "Блэкберна".
Кроме того, удаление стало первым в карьере для Александра Зинченко.
Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы"
В этом сезоне на счету 23-летнего украинского защитника 16 матчей и один забитый мяч за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
Зинченко - второй украинец, которого удалили в АПЛ
Александр Зинченко получил в матче 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" красную карточку стал вторым украинским игроком удаленным с поля в матче АПЛ.
Фото: @cfcunofficial
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