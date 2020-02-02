Зинченко - второй украинец, которого удалили в АПЛ

Александр Зинченко получил в матче 25-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" красную карточку стал вторым украинским игроком удаленным с поля в матче АПЛ.

Фото: @cfcunofficial