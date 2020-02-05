Эриксен рассказал, что в "Тоттенхэме" чувствовал себя паршивой овцой

Полузащитник Кристиан Эриксен рассказал об отношении к себе в "Тоттенхэме" в последнее время перед переходом в "Интер".



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"Меня обвиняли во всем, что только можно, называли самым плохим. Все постоянно спрашивали, куда я ухожу. Фанаты на улице подходили ко мне и желали удачи в другом клубе. Хотя я все еще был игроком "Тоттенхэма". Я считаю это странным. Я провел 30 матчей, и каждый матч был как прощальным. У меня было чувство, что я часть команды, но в то же время это было не так. Я считаю нужным об этом всем рассказать именно сейчас. Мой контракт истекал, и я чувствовал себя паршивой овцой.



Я хотел получить новый вызов после проигранного финала Лиги чемпионов (2019 году "Ливерпуль" со счетом 2:0 обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов, который прошел в Мадриде). Было приятно сыграть в том матче, но на следующий день наступил как будто конец света. Когда появился вариант перейти в "Интер", это было простое решение", - приводит слова Эриксена BBC



Напомним, датчанин перешел в "Интер" зимой за 20 миллионов евро, подписав контракт до 2024 года. Эриксен провел за итальянский клуб два матча.



Выступая в первой половине сезона за "шпор", Эриксен провел 28 матчей во всех турнирах, забив 3 мяча и отдав 3 результативные передачи