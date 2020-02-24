Хаким Зиеш - о переходе в "Челси": большую роль сыграл Фрэнк Лэмпард

Полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш, который в летнее трансферное окно присоединится к "Челси", рассказал о своем решении заключить контракт с лондонским клубом.

"Большую роль сыграл Фрэнк Лэмпард, с которым мы много общались в последнее время. Благодаря ему я почувствовал себя хорошо. "Челси" является большим и сильным клубом, у которого есть амбиции, стремление развиваться. Мне нравится их атакующий стиль игры, который подходит мне, и это тоже одна из значительных причин, убедивших меня перейти сюда", - приводит слова Зиеша пресс-служба клуба.

Напомним, 26-летний марокканец перейдет в "Челси" за 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету футболиста 18 матчей, в которых он забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.


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Теги: Зиеш Лэмпард Челси АПЛ
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