"Интер" хочет подписать форварда "МЮ" Марсьяля

Как сообщает Calciomercato, нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Италии.



По данным источника, в услугах 24-летнего французского футболиста заинтересован "Интер", который летом намерен искать замену Лаутаро Мартинеса. В контракте аргентинца есть пункт об отступных в размере 111 млн евро. Ранее сообщалось, что Мартинеса может подписать "Барселона".



Марсьяль в нынешнем сезоне провел 23 матча и забил 11 голов.