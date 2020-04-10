Напомним, что в АПЛ сыграно неполных 29 туров. "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков от "Сити".
- Мое мнение – сезон нужно завершить досрочно, это очевидно. Я бы признал "Ливерпуль" чемпионом.
Они показывали невероятный футбол и заслужили это. Это команда номер один на данный момент. Не вижу смысла все время переносить даты, - приводит Daily Mail слова игрока.
Отметим, что в Великобритании на данный момент около 65-ти тысячи зафиксированных заболеваний.
АПЛ была приостановлена до неопределенного срока.
Мане: если "Ливерпуль" не получит титул, я пойму это
Защитник "Уотфорда": сезон АПЛ нужно завершить досрочно, это очевидно
Игрок английского "Уотфорда" Хосе Холебас поделился мнением, как стоит завершить сезон в английском футболе.
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