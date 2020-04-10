Защитник "Уотфорда": сезон АПЛ нужно завершить досрочно, это очевидно

Игрок английского "Уотфорда" Хосе Холебас поделился мнением, как стоит завершить сезон в английском футболе.

Напомним, что в АПЛ сыграно неполных 29 туров. "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков от "Сити".- Мое мнение – сезон нужно завершить досрочно, это очевидно. Я бы признал "Ливерпуль" чемпионом.Они показывали невероятный футбол и заслужили это. Это команда номер один на данный момент. Не вижу смысла все время переносить даты, - приводит Daily Mail слова игрока.Отметим, что в Великобритании на данный момент около 65-ти тысячи зафиксированных заболеваний.АПЛ была приостановлена до неопределенного срока.