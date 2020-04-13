Лэмпард: уверен, что мы можем конкурировать с "Ливерпулем" и "Сити"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что в ближайшее время лондонский клуб сумеет навязать конкуренцию двум явным лидерам АПЛ.

Напомним, что после неполных 29-ти туров "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 25 очков. Ранее два сезона подряд чемпионство брал "Манчестер Сити".



- Я не хочу опережать события, потому что понятно, чего добились "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". С моей стороны будет глупо предположить, что мы сможем быстро сократить этот разрыв, потому что эти клубы проделали огромную работу, приглашая топ-игроков и отличных тренеров.



Мы должны стать частью этого процесса. Нужно делать это по-своему, не нужно пытаться копировать. Я уверен, что мы можем конкурировать с ними, - приводит слова тренера Sky Sports.



"Челси" находится на четвертой строчке на паузы из-за коронавируса. Ранее АПЛ была приостановлена на неограниченный срок.



На территории Великобритании было зафиксировано более 85-ти тысяч зараженных коронавирусом.