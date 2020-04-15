"Барселона" хочет выменять у "Челси" Канте на Коутиньо

Полузащитник "Челси" Н`Голо Канте может стать игроком "Барселоны" в обмен на Филиппе Коутиньо.

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Как сообщает Mundo Deportivo, руководство "Барселоны" заинтересовано в приобретении полузащитника в центр поля.



По данным источника, "Барселона" планирует предложить "Челси" обмен Н`Голо Канте на Филиппе Коутиньо, который в нынешнем сезоне находится в аренде в мюнхенской "Баварии".



В нынешнем сезоне на счету Н`Голо Канте 3 гола в 22-х матчах за "Челси" во всех турнирах. Действующий контракт французского полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает 29-летнего Канте в 80 миллионов евро.



Коутиньо в этом сезоне забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач в 32-х матчах за "Баварию". Ранее стало известно, что мюнхенцы не собираются выкупать трансфер бразильского полузащитника. По окончании сезона Коутиньо вернется в "Барселону", контракт с которой у него подписан до июня 2023-го года. По оценке Transfermarkt трансферная стоимость 27-летнего бразильца составляет 56 миллионов евро.