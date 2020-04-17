Роджерс: Варди на одном уровне с элитными нападающими мирового футбола

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс оценил уровень выступлений форварда "лис" Джейми Варди.
Фото: Getty Images
В текущем сезоне Варди забил 19 голов и сделал пять ассистов в рамках 26-ти матчей АПЛ.

"Лестер" после 29 неполных туров занимает третье место.

- Варди находится на одном уровне с элитными нападающими мирового футбола. То, как он угрожает воротам соперника, его взрывная скорость на короткой дистанции абсолютно феноменальна.

Варди сосредоточен. Ему за 30 лет, но он все так же быстр. Он голоден до игры, у него менталитет старой школы. Варди хочет сражаться. Его отношение к игре блестящее, - приводит слова тренера Sky Sports.


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Теги: АПЛ Лестер Варди Роджерс
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