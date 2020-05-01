Виллиан выразил желание перейти в конкурирующий с "Челси" клуб

Хавбек "Челси" Виллиан рассказал, в какой клуб он хотел бы перейти в том случае, если он покинет синих.

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Ранее становилось известно, что клуб и Виллиан не могут договориться об условиях нового соглашения. Текущий контракт игрока истекает грядущим летом.



- Это действительно сложное решение. Я многое узнал в "Челси", я люблю каждого в этом клубе, люблю болельщиков. Однако, как я уже говорил, если я оставлю "Челси", то хотел бы перейти в конкурирующий клуб.



Хотел бы остаться в Лондоне? Не знаю. Мне и моей семье нравится Лондон. Я до сих пор не знаю, перейду ли в другой клуб из Лондона или покину Англию, — цитирует Виллиана Mundo Deportivo



Виллиан забил семь голов и сделал шесть ассистов в 37-ми матчах сезона.



"Челси" на момент приостановки сезона занимал четвертое место в АПЛ.