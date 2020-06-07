- Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали, - приводит слова агента Матч ТВ.
23-летний Александр Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016, затем перешел в "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом страны. В текущем сезоне украинец провел 18 игр во всех турнирах и забил 1 гол.
После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.
Украинец Зинченко хотел получить российский паспорт
Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что во время выступлений за "Уфу" украинский защитник Александр Зинченко хотел получить российский паспорт.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!