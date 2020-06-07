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Украинец Зинченко хотел получить российский паспорт

Футбольный агент Олег Еремин рассказал, что во время выступлений за "Уфу" украинский защитник Александр Зинченко хотел получить российский паспорт.
Фото: ФК "Уфа"
- Насколько я знаю, такое намерение было у родителей Саши и, соответственно, у него. Но потом процесс получения гражданства затянулся, и последовало приглашение в сборную Украины, и все вопросы отпали, - приводит слова агента Матч ТВ.

23-летний Александр Зинченко выступал за "Уфу" с 2015 по 2016, затем перешел в "Манчестер Сити", с которым дважды стал чемпионом страны. В текущем сезоне украинец провел 18 игр во всех турнирах и забил 1 гол.

После 29-ти туров в чемпионате Англии лидирует в турнирной таблице "Ливерпуль", который набрал 82 очка. Идущий вторым "Манчестер Сити" отстает на 25 очков.


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Теги: Зинченко Уфа Манчестер Сити АПЛ
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